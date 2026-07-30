¿Atrasado con pagos, qué hacer primero?

Viene el Décimo tercer mes, en donde los empresarios formalizados pagan y los trabajadores formales cobran, pero antes de buscar soluciones apresuradas frente a un problema atraso de pago tanto de las empresas como de los trabajadores, lo más importante es tomarlo con serenidad y enfrentar el problema con la información.

La mayoría, al verse atrasados con sus deberes económicos, entran en pánico y toman malas decisiones que agudizan la situación. Sin embargo, el primer paso es tener cabeza fría y controlar el miedo del que dirán o de las consecuencias de atraso. Luego, hacer un diagnóstico financiero real: anote cuánto debe, a quién le debe, cuánto gana y cuánto dinero ingresará este mes.

Controlar estos datos y tenerlos escritos le ayudara a entender su situación. Además, comprender los errores que cometió y cómo no volverlos a hacer. Después, clasifica tus obligaciones entre deudas urgentes, que requieren atención inmediata, y deudas negociables, con las que puedes conversar para obtener mejores condiciones de pago.

¿Va a costar tiempo y dinero? Sí, pero recuerde que las deudas suelen crecer más por el miedo de no enfrentarlas y la procrastinación, ¡Organice sus números!