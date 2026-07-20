Opinión

Aprender de los golpes

Aprender de los golpes
Yalena Ortiz
20 de julio de 2026

El fenómeno de El Niño no es algo nuevo en Panamá. En 2015, muchos recuerdan la intensa sequía que provocó pérdidas en el sector agropecuario y una caída histórica en los niveles de los lagos de la cuenca del Canal, lo que obligó a las autoridades a imponer restricciones de calado a los buques.

Pero para muchos, ese impacto solo quedó como un hecho aislado. Hoy que las autoridades han anunciado la llegada de un nuevo período de falta de lluvias y soles extremos, la preparación y las medidas de contingencia son solo eso: medidas de emergencia para salir del paso.

Son pocos los productores, ganaderos o entidades que se han anticipado a este evento climático natural, a pesar de que es bien sabido que, debido a las condiciones de la Tierra, cada vez será más frecuente.

Hay que aprender de los golpes y de las experiencias poco agradables; cambiar nuestros hábitos y prepararnos para la época de “vacas flacas” cuando la vida nos sonríe. Eso nos permitirá perder menos, contar con herramientas y saltar los obstáculos con mayor facilidad.

Es una cuestión de “jugar vivo”, pero en positivo; estar un paso adelante de...

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