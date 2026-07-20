El fenómeno de El Niño no es algo nuevo en Panamá. En 2015, muchos recuerdan la intensa sequía que provocó pérdidas en el sector agropecuario y una caída histórica en los niveles de los lagos de la cuenca del Canal, lo que obligó a las autoridades a imponer restricciones de calado a los buques.

Pero para muchos, ese impacto solo quedó como un hecho aislado. Hoy que las autoridades han anunciado la llegada de un nuevo período de falta de lluvias y soles extremos, la preparación y las medidas de contingencia son solo eso: medidas de emergencia para salir del paso.

Son pocos los productores, ganaderos o entidades que se han anticipado a este evento climático natural, a pesar de que es bien sabido que, debido a las condiciones de la Tierra, cada vez será más frecuente.

Hay que aprender de los golpes y de las experiencias poco agradables; cambiar nuestros hábitos y prepararnos para la época de “vacas flacas” cuando la vida nos sonríe. Eso nos permitirá perder menos, contar con herramientas y saltar los obstáculos con mayor facilidad.

Es una cuestión de “jugar vivo”, pero en positivo; estar un paso adelante de...