Aniversario blanco de Metro Libre

El pasado 27 de febrero, cumplió sus 14 años de fundación el diario Metro Libre de Panamá, ejerciendo a cabalidad su papel fundamental de cronista de la realidad del país y del mundo, abonado sin lugar a dudas, por sus periodistas y cuerpo administrativo. Un periódico como Metro Libre no solo investiga, escribe y púbicas noticias “duras”; su trabajo se organiza en secciones para cubrir la complejidad de la vida diaria: Más allá de “vender ejemplares” o “ganar clics”, el trabajo de un periódico tiene un impacto profundo en la sociedad además de cumplir con su rol fundamental de fiscalización (Watchdog): Vigilar a las instituciones y denunciar la corrupción o las injusticias. Es formador de opinión. Es el archivo histórico del país. Metro Libre también enfrenta los retos de La Era Digital. Hoy, el trabajo de un periódico incluye la gestión de redes sociales, la creación de podcasts, el análisis de métricas en tiempo real y la lucha constante contra las fake news. Ya no se trata solo de imprimir por la noche, sino de actualizarse cada minuto como lo exige la era digital. Catorce años indican que la empresa ha logrado mantenerse en el mercado, adaptarse a cambios económicos y superar desafíos. En su aniversario de marfil como diario y como empresa se acumulan aprendizajes, mejoras en procesos, crecimiento del equipo y fortalecimiento de la cultura organizacional, que sin duda serán herramientas importantes para celebrar el próximo año. * El autor es comunicador social.