“Amanda”, canción para representar lo que siento

«Cariño, mañana está muy lejos. Hay algo que solo tengo que decirte, No creo que pueda esconder lo que siento dentro, otro día más, sabiendo que te quiero». –primera estrofa de la canción “Amanda” – Boston (banda estadounidense de hard rock y rock progresivo fundada en 1975). Quiero expresarte que no pensé volver a sentir “querer” hacia otra persona, quizás no tan pronto. ¿Pero cómo determinar qué tiempo debe pasar? No tengo respuesta para eso...

Ella es Amanda, qué entre trazos y sonrisas, improvisé como acostumbro a hacer, y le escribí lo siguiente: «Por si mañana pueda ser demasiado tarde... Hoy te digo que te quiero cerca de mí.

Nunca pensé que alguien pudiera abrir mis ojos y darme a entender que puedo darme la oportunidad de volver a querer. Gracias Amanda...

Procuraré ser mejor persona, no para impresionante, seré tú vínculo, tú conexión, quien te quiera despeinada y de mal humor. Ser tú amigo, amante y tú querer. Ser tu almohada, tú hombro... Compañeros de viaje. Darnos los buenos días cada mañana, ayudarte a lavar los platos, cocinar, reír, cantar, soñar juntos... Cuidar de ti en esos días que no puedas hacerlo, dibujar sonrisas en tu boca, boca que tus besos me provoca. Quererte bonito, dispuesto y honesto. Aunque sea muy temprano para decirlo... Lo dije hoy... “por si mañana pueda ser demasiado tarde».

