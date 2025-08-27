¿Aeropuerto Marcos Gelabert se mudará otra vez?

Es posible que el aeropuerto doméstico, Marcos A. Gelabert, traslade operaciones hacia Panamá-Pacífico, así lo adelantó el presidente, José Mulino, y agregó que en cuyo espacio en Albrook, podría ser utilizado para ubicar la terminal de pasajeros del ferrocarril Panamá-David. El Aeropuerto Gelabert, que antes funcionó en Paitilla, fue trasladado en 1999, a la antigua base aérea en Albrook, revertida por los EE. UU., a Panamá, por el ex presidente, Ernesto Pérez. Las razones para ese traslado, fue el crecimiento urbano y mobiliario comercial de San Francisco de la Caleta, y al descartarse su traslado a la vieja terminal aérea de Tocumen. Contemplando un estudio de advertencias sobre accidente aéreo en el que un avión pequeño se viera afectado por las corrientes de aire generadas por las turbinas de uno grande. Hay férrea oposición de los empresarios aeronáuticos panameños, quienes alegan costosas inversiones, incluyendo llevarlo a Calzada Larga. El propósito es convertir esa finca en amplias calles de rodaje vehicular y despejar el tráfico hacia el oeste, y mejorar la conexión con la capital. Esta vez, el Estado debe sustentar su agenda de reordenamiento.