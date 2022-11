Acoso sexual en sistemas de atención a la salud

El acoso sexual es la intimidación o acoso de naturaleza sexual o violación, promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. En la mayoría de contextos jurídicos modernos el acoso sexual es ilegal.

Con esta breve definición, esperamos se comprenda lo que es estas aberrante conducta. Desconozco cual prevalente es el acoso sexual en nuestro sistema de salud, pero en otros países, es una conducta que alcanza cifras preocupantes y variables de acuerdo a las naciones que publican sobre estos temas.

Desde que fui estudiante de medicina, se oían comentarios de los “enamoramientos “de profesores a alumnas, principalmente. En el caminar de la carrera, los seguimos escuchando en la Residencias y luego en los propios contextos laborales.

Reconocemos que es un tema sensible, al que debe dársele atención. Se deben crear escenarios laborales seguros para que minimicen al máximo estas conductas, penalizadas por nuestras leyes.

Sabemos que caballeros y damas, no les interesan en ocasiones estas normas y avanzan en sus “conquistas” sustentadas en el acoso sexual. Cada día más, las acosadas o acosados en esas instituciones, con valentía denuncian las humillaciones que han tenido que soportar.

Ojalá si no se han hecho se realicen estudios para conocer nuestra realidad, dada las grandes consecuencias negativas que tienen el acoso sexual, sobre todo en nuestros sistemas de salud.

Recomiendo la lectura de un artículo interesante titulado: “Sexual harassment and abuse in the health sector: data are needed to inform our response” por Kalkidan Lakew. Revista médica BMJ, sep. 2022.

*El autor es médico.