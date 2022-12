A veces es mejor evolucionar

“Nuestra mayor debilidad radica en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es siempre a intentarlo otra vez”.-Thomas Edison, inventor estadounidense, 1847-1931-. Mohamed Ali, fue probablemente, el mejor luchador [boxeador] de pesos pesados de todos los tiempos. Contra toda predicción, nunca se rindió hasta lograr ser campeón. Esas agallas lo llevaron a decidir seguir peleando, aún a sabiendas de que estaba confrontando problemas de salud: el principio de la enfermedad de Parkinson.

Ya se observaba su deterioro, después de pelear con George Foreman, pero insistió hasta el final. Las dos últimas peleas fueron muy penosas y terminaron en acelerar el daño neurológico que sufría.

Un gran ejemplo de que a veces, ser persistente, no es la mejor decisión.

Por supuesto, que al iniciar un emprendimiento, debemos luchar resolutivamente para seguir adelante, pero debemos saber también, cuando es el momento de renunciar a algo que no nos conducirá a ningún lado.

Los grandes líderes renuncian todo el tiempo. Porque valoran la oportunidad, su salud, sus recursos, su tiempo y sus conocimientos.

“Si al principio no tienes éxito, intenta y vuelve a intentarlo. Luego, renuncia. No sirve de nada ser un tonto por eso”. - W. C. Fields, actor estadounidense, 1880-1946-. Debemos reconocer que, si no contamos con las competencias o la información nos revela cambios en el curso de nuestros objetivos para obtener el éxito deseado, o los tiempos no son los adecuados, porque no está realmente en nuestras prioridades y no lo vamos a realizar con convicción, será mejor abandonarlo.

No podemos ser campeones ni atletas gimnástico a los cincuentas. O si nuestra voz no es apta para ser una cantante famosa como, por ejemplo, Celine Dion, no importa cuánto lo intentemos, no lo vamos a lograr. Pensar lo contrario sería un absurdo.

Ni siquiera, leyendo todos los libros de auto-ayuda sería suficiente; si no hemos adquirido la educación, o no contamos con las capacidades o no es rentable para lograrlo. Debemos ser realistas.

El éxito no radica en apegarse a cosas, sino en encontrar lo que realmente nos apasiona de manera coherente; reconociendo nuestras habilidades y talento.

Eso no significa que, si otros han abandonado nuestro objetivo prematuramente, no podamos lograrlo. Si tenemos la certeza de algo que el resto no ve; sí le encontramos sentido y oportunidad para seguir persistiendo, aunque otros decidan abandonarlo. Entonces vale la pena seguir.

Qué no nos importe lo que piensen los demás.

Porque es nuestra vida y el uso que le damos a nuestro tiempo. Nos brindará la oportunidad de evolucionar, para encontrar un nuevo rumbo e iniciar un nuevo capítulo.

Es un buen mes para realizar estas gestiones y evaluaciones. ¡Y, darle valor real al concepto tan importante de no rendirnos, en el 2023!

* La autora es empresaria.