A “Bajada del Ñopo” y sus casas de madera

Fue siempre una referencia para los panameños, por los movimientos comerciales y sociales y políticos entre los años 1950, que allí se registraron en esa área.

La “Bajada del Ñopo” es una calle estrecha empinada, ubicada en el pleno centro del Casco Antiguo, (calle 12 oeste y Avenida B) estuvo rodeada de casas de madera pintadas de diversos colores llamativos.

Colindante con el antiguo edificio del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), conocido como la policía secreta de la Guardia Nacional.

Estas viviendas aún se niegan a caerse, y pareciera que se burlan del tiempo.

Los habitantes tendían la ropa en un improvisado tendero con soga de nailon, luego del lavado a mano en un “balde” de aluminio.

Lo característico era el constante transitar de hombres cargando mercancía en carretilla, en la cual transportaban los productos que se vendían en el Mercado Público.

La calle siempre tuvo ese ambiente alegré y criollo del arrabal, en que también existían Casas de empeño como la recordada El Peñón, y las joyerías Clementina Herrera y Nicolas Jaén, en sus vitrinas según cuenta Don Mariano, se observaban prendas de oro de 18 y 24 kilates o sea oro 100 por ciento.

Esta zona en la actualidad a sufrido cambios, con la llegada de la modernización, pero quedan los recuerdos de nuestra identidad.