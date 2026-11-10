Opinión

10 de noviembre: compromiso con el futuro

10 de noviembre: compromiso con el futuro
Thaylin Jiménez
10 de noviembre de 2026

Cada 10 de noviembre, Panamá recuerda con orgullo el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, un acontecimiento histórico que simboliza el valor, la libertad y la determinación de nuestros antepasados.

Más que una fecha para celebrar con desfiles y banderas, debe ser una oportunidad para reflexionar sobre el país que queremos construir. Ser patriota significa trabajar con honestidad, respetar nuestros derechos, cumplir nuestros deberes y contribuir al bienestar de nuestras comunidades.

Panamá enfrenta grandes desafíos, pero también cuenta con gente trabajadora, talentosa y llena de esperanza. El futuro de nuestra nación depende del compromiso y la participación de todos. Honremos nuestra historia construyendo un país con más oportunidades, justicia y bienestar para las nuevas generaciones.

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