Singapur se suma al Tratado de Neutralidad del Canal y busca alianza logística con Panamá

Durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Singapur, el primer ministro Lawrence Wong anunció la adhesión del país asiático al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. También se acordó explorar nuevas oportunidades de cooperación logística y aérea.

Singapur anunció este lunes su adhesión al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, durante la reunión bilateral entre el presidente José Raúl Mulino y el primer ministro singapurense, Lawrence Wong.

Wong destacó la importancia del libre tránsito y la neutralidad del Canal, así como los intereses comunes que mantienen Panamá y Singapur pese a la distancia geográfica que los separa.

“Nos complace mucho que este hermano país haya tomado esta decisión”, manifestó Mulino.

El mandatario panameño también informó que ambos países trabajan en la creación de una comisión bilateral para impulsar proyectos conjuntos y facilitar el intercambio de experiencias.

La cooperación tendrá como uno de sus ejes el desarrollo de Panamá como hub logístico de las Américas, tomando como referencia la experiencia de Singapur.

Acuerdo para fortalecer la carga aérea

Durante la jornada, Mulino y Wong fueron testigos de honor de la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre SATS y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El acuerdo busca explorar oportunidades de colaboración estratégica para fortalecer la conectividad de carga aérea y apoyar el posicionamiento de Panamá como una de las principales puertas de entrada logística del continente.

SATS es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de manejo de carga aérea y también tiene una importante presencia en Asia en servicios de catering para aerolíneas.

Mulino visita el puerto de Tuas

Como parte de su agenda en Singapur, el presidente Mulino visitó el puerto de Tuas, donde conoció de primera mano sus sistemas de operación y automatización.

El mandatario destacó el nivel de integración de las actividades portuarias y el uso de tecnología para el movimiento de contenedores.

“Algo impresionante para seguir interactuando y aprendiendo de lo que este país ha hecho”, expresó Mulino, al referirse al manejo de contenedores y a los planes de Singapur para aumentar su capacidad en los próximos años.

Antes de reunirse con Wong, Mulino también sostuvo un encuentro con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam.

Durante esa reunión abordaron temas relacionados con el aprovechamiento de la posición geográfica de ambos países, la neutralidad, el rol de Panamá en el Mercosur y los proyectos que impulsa el Canal de Panamá.

Agenda protocolar

El presidente Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participaron además en la ceremonia de “Bautizo de la Orquídea”, un acto protocolar con el que el Gobierno de Singapur distingue a personalidades extranjeras durante visitas oficiales.

Acompañaron al mandatario panameño en las reuniones el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro del Canal, José Ramón Icaza, y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristel Getzler.

La visita oficial busca ampliar la cooperación entre Panamá y Singapur en sectores estratégicos como logística, puertos, carga aérea, comercio y conectividad internacional.