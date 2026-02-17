Macron llega a India con la mira puesta en un importante contrato de venta de aviones de combate

El presidente francés, Emmanuel Macron, inició este martes una visita de tres días a India, con la agenda centrada en la cooperación en materia de Inteligencia Artificial (IA) y en un posible acuerdo multimillonario para la venta de aviones de combate Dassault Rafale.

Francia busca ampliar su alianza militar con India y durante su viaje se esperan negociaciones sobre un contrato para la venta de 114 aviones de combate franceses adicionales.

Macron y su esposa Brigitte aterrizaron en Bombay, la capital económica de India, en su cuarta visita al país desde que asumió el cargo en 2017. Está previsto que se reúna con el primer ministro Narendra Modi este martes.

El presidente francés también tiene previsto viajar a Nueva Delhi para asistir a una cumbre sobre inteligencia artificial el miércoles y el jueves.

La visita se produce tras la confirmación por parte de India la semana pasada de su intención de realizar un importante pedido de aviones Rafale, así como la firma de un histórico acuerdo de libre comercio entre el país asiático y la Unión Europea en enero.