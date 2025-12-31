Economistas prevén un repunte en la economía durante el 2026

La economía panameña registrará un repunte en el 2026, impulsada por la generación de nuevas plazas de empleo que se crearán con la ejecución de proyectos de infraestructura que se mantienen en agenda, explicaron economistas.

Estos estiman que el país recuperará la confianza para atraer inversión extranjera. Los especialistas detallaron que este año, la economía registró un desempeño moderado y cerrará con un crecimiento del 4%.

Sobre el desempleo, coincidieron en la necesidad de impulsar la formación “corta y práctica”, alineada al mercado laboral, y fortalecer sectores clave como infraestructura, agroindustria, turismo y logística.

Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), indicó que “el país termina con un crecimiento del 4% pero es importante que sea sostenido y que aumente para generar empleo”.

En tanto, Alberto López, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), comentó que “el cierre del año, en lo que respecto a la economía, tuvo un desempeño positivo en términos macroeconómicos, con un crecimiento estimado mayor al 4%, impulsado principalmente por el sector logístico, el comercio, los servicios financieros, el desempeño del Canal y los puertos”.

Por su parte, el economista Eric Molino, señaló que “el 2025 fue un punto de inflexión. Aprobar una reforma a la CSS, mantener el grado de inversión y robustecimos nuestra política exterior creando nuevas alianzas comerciales”.

Agregó que, “el desafío del 2026 es capitalizar sobre los esfuerzos del 2025 y que podemos concretar inversión que se traduzca en empleos, sobre todo para los jóvenes”.

Finalmente, el especialista Patricio Mosquera, detalló que “para acelerar la generación de empleos, dos palancas serán clave, formación corta y práctica, alineada a vacantes reales y necesidades del mercado, y un empuje a sectores con mayor efecto multiplicador, como infraestructura, agroindustria, turismo y logística, donde cada empleo directo tiende a activar proveedores, transporte y servicios asociados”.