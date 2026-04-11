Este domingo arrancan las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informó que este domingo, se dará inicio a la Serie Semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas, con los enfrentamientos entre Chiriquí ante Panamá Oeste y Bocas del Toro frente a Colón.

De acuerdo con la entidad, ambas llaves arrancarán el domingo 12 de abril desde las 7:00 p.m., con partidos programados también para el lunes en los mismos escenarios y horario.

Posteriormente, tras el descanso del martes, las series se reanudarán el miércoles 15, cuando Colón reciba a Bocas del Toro y Panamá Oeste sea anfitrión de Chiriquí. Los juegos 4 y 5 se disputarán en esas mismas sedes los días jueves y viernes.

Además, en caso de ser necesario, los juegos 6 y 7 se jugarán el 19 y 20 de abril en las ciudades de David y Changuinola, respectivamente.