Ante las recientes diferencias a lo interno de la Coalición Vamos, ha surgido la polémica sobre si existe una fractura en el grupo, idea que sus líderes han minimizado, expresando que son errores humanos y que la línea sigue siendo el trabajo en equipo.

Ante esta situación, analistas políticos consultados por Metro Libre indicaron que, si no se corrigen las fallas, se avecina una evidente división, mientras otros consideran que las diferencias forman parte del proceso de una agrupación.

Para el politólogo Enoch Adames: “Vamos no tiene como movimiento un proyecto de país” y agregó que el fraccionamiento, con respecto a la reforma de la ley de la Caja de Seguro Social, que se dio el martes pasado en la Asamblea, “expresó esa severa limitación política”.

Hay que recordar que no es la primera vez que se da una disputa a lo interno de esta organización. En el pasado, incluso se manifestó la idea de expulsar a uno de sus integrantes.

Frente a estos acontecimientos, el politólogo Samuel Prado señaló que, “Vamos tendrá que hacer las rectificaciones pertinentes o si no, lo que se vislumbra es una ruptura más fuerte”.

En tanto, Jaime Porcell, analista político, considera que el choque entre opiniones es algo normal. “Donde hay dos o más, habrá división”, expresó Porcell.

Así el exdiputado y presidente de la Junta Directiva de la coalición, Juan Diego Vásquez, salió al paso de las críticas y dejó claro que no se distraerán. “A nuestros simpatizantes, y también a quienes nos quieren ver mal y hoy celebran, les digo: No nos vamos a caer con esto. Vamos a seguir luchando por el país con el que soñamos y nos merecemos. Los errores humanos, que eran de esperarse, no nos distraerán de la meta”, expresó en su cuenta de X.

“Es una pena que un equipo político que surgió para hacer buena política sea el centro de una discusión de dimes y diretes”, enfatizó Vásquez.

La diputada Yarelis Rodríguez, resaltó que las suscitado no se han dado de la mejor manera, “pero la línea de la bancada es el trabajo en equipo”.