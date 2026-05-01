Carlos III recibe una cálida bienvenida en Bermudas tras su visita a EEUU

El rey Carlos III hizo una escala el viernes en el territorio insular británico de Bermudas, tras su visita a Estados Unidos.

Esta es la primera visita de Carlos a un territorio británico de ultramar como monarca. La reina Camila no se unió al tramo del viaje en Bermudas.

El monarca saludó a una grupo de escolares y conversó con ellos en los escalones de la iglesia de San Pedro, en Saint George's.

"Gracias por venir", dijo un miembro del público que sostenía una pequeña bandera británica en el primer día de la escala de dos días.

Carlos recibió el saludo real y la banda del Regimiento Real de Bermudas interpretó el himno nacional antes de adoptar un tono más relajado con la canción "Jamming" de Bob Marley y los Wailers.

Carlos llegó a Bermudas el jueves tarde procedente de Estados Unidos, donde realizó una visita de cuatro días que fue considerada un éxito.

Los reyes agradecieron a los estadounidenses por "la calidez de su acogida" durante su primer viaje a ese país como monarcas. "Hasta la próxima... Dios bendiga a Estados Unidos", publicaron en X.

Carlos, de 77 años, esquivó las tensiones entre Trump y el primer ministro Keir Starmer por su negativa de sumarse a la guerra contra Irán.

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