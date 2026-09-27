Voluntarios recolectan toneladas de desechos en masiva jornada de limpieza costera

En el marco del Mes de los Océanos, la Alcaldía de Panamá realizó este domingo una jornada de saneamiento en el litoral Pacífico, la cual contó con la participación de voluntarios de entidades públicas, empresas privadas, instituciones bancarias, estudiantes y organizaciones comprometidas con la conservación ambiental.

Actualmente, el Municipio, a través del Consorcio Río Verde, mantiene operativos diarios de recolección desde Amador hasta Costa del Este, así como en las cuencas de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, logrando extraer más de 700 toneladas de desechos, informó la institución.

De forma simultánea, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) lideró la edición 35 de la Jornada Nacional de Limpieza de Playas, Costas y Ríos desde el Conjunto Monumental de Panamá Viejo, bajo el lema “Panamá: el latido de dos mares”. Al menos tres mil voluntarios recolectaron toneladas de residuos en la franja costera, incluyendo plásticos, poliestireno expandido, latas, textiles, muebles, enseres domésticos e incluso chatarra vehicular; lo que evidencia el impacto directo de los hábitos de consumo sobre los ecosistemas marinos.

Esta iniciativa se replicó simultáneamente en otras regiones del país, como en el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola, en la provincia de Chiriquí. Durante la actividad, las autoridades recordaron que los océanos no son vertederos, sino fuentes vitales de biodiversidad, alimento y sustento socioeconómico, enfatizando que su preservación exige un compromiso permanente de toda la ciudadanía.