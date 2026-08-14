$!Ventura Vega Osorio: ¿quién es el nuevo titular del Meduca?

El licenciado Ventura Vega Osorio fue designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, como nuevo ministro de Educación, tras la renuncia presentada por Lucy Molinar el miércoles 12 de agosto.

Vega Osorio tomó posesión del cargo ayer durante un acto celebrado en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, en presencia del presidente Mulino y del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

El nuevo titular del Ministerio de Educación es ingeniero industrial de profesión y cuenta con experiencia en la administración pública. Hasta su designación se desempeñaba como secretario general de la Contraloría General.

Vega Osorio tomó posesión ayer y durante sus primeras declaraciones desde la presidencia destacó: “Tenemos que ponerle atención especial a todo lo que es infraestructura, con lo que está pendiente, que hay muchos proyectos pendientes, buscar y apoyar para que se terminen”.

Sobre su preparación para el cargo destacó que “nadie estudia para ser ministro, no hay ninguna carrera en la universidad para ser ministro ni director de ninguna entidad, lo que se necesita en este ministerio es saber escuchar, tener paciencia y diálogo, y yo tengo esas cualidades”.