Velada solidaria para niños con diabetes

ML | Una velada de alta gastronomía y arte local buscará recaudar fondos para financiar programas de educación, acompañamiento y defensa de derechos de niños y jóvenes con diabetes tipo 1 en Panamá. Se trata de la cuarta edición de “La Noche Azul”, que se realizará el jueves, 12 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Salón Las Perlas del Club Unión, con un costo de B/.100 por persona.

La iniciativa es organizada por la Fundación DiabetesLATAM y contará con una cena maridaje de cuatro tiempos de los chefs Rachel Pol, Roberto Richa y Rubén Ortega-Vieto. Lo recaudado sostendrá talleres para familias, acompañamiento a recién diagnosticados, capacitación en escuelas y campamentos de integración.