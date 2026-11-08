Varios virus respiratorios circulan en Panamá durante noviembre, advierte la CSS

La influenza, el virus sincitial respiratorio y el rinovirus figuran entre los virus respiratorios que circulan en Panamá durante noviembre, en medio de las variaciones entre periodos lluviosos y temperaturas cálidas, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

El jefe nacional de Epidemiología de la CSS, Rudick Kant, indicó que el sistema de vigilancia también ha detectado pacientes hospitalizados con influenza, parainfluenza, adenovirus, metaneumovirus y SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Aunque este último continúa afectando a la población, su presencia es menor en comparación con el periodo pandémico.

Ante este escenario, Kant recomendó mantener medidas para reducir los contagios, como cubrirse la boca y la nariz al toser, lavarse las manos con frecuencia y utilizar mascarilla quirúrgica cuando se presenten síntomas respiratorios, como fiebre, secreción nasal o malestar general.

También aconsejó evitar lugares concurridos cuando se tienen síntomas para reducir el riesgo de transmitir los virus a otras personas. Si aparece fiebre persistente, tos o dificultad para respirar, recomendó acudir a una instalación de salud para recibir evaluación médica.

El epidemiólogo destacó además la vacunación contra la influenza y la COVID-19 como parte de las medidas preventivas, e hizo énfasis en la importancia de proteger a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por su mayor riesgo de desarrollar complicaciones.