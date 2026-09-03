Usuarios reportan problemas con los validadores y escaleras eléctricas detenidas en el Metro

Diversos usuarios del Metro de Panamá reportaron este jueves, 3 de septiembre, demoras para ingresar a distintas estaciones debido a la lentitud de los nuevos validadores al momento de detectar las tarjetas de pago.

Los reportes ciudadanos señalan que algunos pasajeros deben esperar más de lo habitual para que el sistema reconozca sus tarjetas, situación que estaría provocando filas y retrasos en los accesos.

También se registraron escaleras eléctricas detenidas en varias estaciones, lo que también estaría dificultando el desplazamiento de los usuarios dentro de las instalaciones.

Las dificultades con los validadores se presentan en medio de la implementación del nuevo sistema de cobro del Metro de Panamá y MiBus.