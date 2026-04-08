Urgencias de la policlínica de San Francisco cerrará parcialmente el 11 de abril

El servicio de urgencias de la Policlínica Dr. Carlos N. Brin, ubicada en el corregimiento de San Francisco, permanecerá cerrado el sábado 11 de abril en horario de 7:00 a.m., a 1:00 p.m., debido a la realización de una jornada de limpieza profunda, informó el departamento de prensa de la Caja de Seguro Social (CSS).

La atención se reanudará ese mismo día en su horario habitual, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., detalló el comunicado.

“Estas labores tienen como objetivo garantizar condiciones óptimas de higiene y seguridad para pacientes y personal, mediante la desinfección de áreas críticas”, explicó la institución. Los trabajos fueron autorizados mediante la Resolución n.º 161 del 20 de marzo de 2026, emitida por el Ministerio de Salud (Minsa).