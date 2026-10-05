$!UP renueva sus cargos administrativos

La Universidad de Panamá (UP) inició formalmente una nueva etapa institucional con la toma de posesión de las autoridades que acompañarán al rector José Emilio Moreno Ramos durante el periodo 2026-2031.

Según el portal web de la UP, entre los funcionarios que asumieron están: Marita Mojica, como vicerrectora Académica; Jaime Javier Gutiérrez, en Investigación y Postgrado; Luis Vega, en la Vicerrectoría Administrativa; Gilberto Marulanda, en Asuntos Estudiantiles; y Luis Acosta, en Extensión.

También tomaron posesión Ricardo Parker, como secretario General; Serena Pérez, como subsecretaria General; y Fulgencio Álvarez, como director de Centros Regionales, Extensiones y Anexos Universitarios, junto con otros directivos.

En esta nueva etapa de gestión, algunos decanos asumieron también sus cargos, entre ellos: Tamara María Domínguez Obaldía de Velazco, como decana de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad; Moisés Guevara, como decano de la Facultad de Bellas Artes; Alexander Valencia Moreno, como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Marcia Laurencetti, como decana de la Facultad de Odontología; y Enrique Sánchez-Galán Generamé, como decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

El rector José Emilio Moreno mencionó que “los nuevos decanos tendrán a su cargo la conducción de sus respectivas unidades académicas, con el compromiso de fortalecer la formación profesional, la investigación y los procesos administrativos, así como dar continuidad a los proyectos y programas que contribuyen al desarrollo de la universidad al servicio de la sociedad panameña”.