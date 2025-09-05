Universidades privadas rechazan convocatoria del MEDUCA para separar secretaria de CONEAUPA

La Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA) expresó su rechazo a la convocatoria del Ministerio de Educación (MEDUCA) para tratar la separación de la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Universidades de Panamá (CONEAUPA).

La ministra de Educación Lucy Molinar, en calidad de presidenta del CONEAUPA, convocó para el lunes, 8 de septiembre, una sesión extraordinaria para tratar la separación de la secretaria ejecutiva, María del Carmen Terrientes de Benavides, fundamentada en un presunto incumplimiento.

La AUPPA, a través de un comunicado, destacó que “estas acciones se plantean en abierta violación al debido proceso y al reglamento interno del consejo, sin que exista queja formal alguna contra la Dra. Terrientes de Benavides”.

“Por ello, es indispensable contar previamente con el contexto completo y los fundamentos que sustenten tales decisiones”, agregaron en el escrito.

Explicaron que “además, la naturaleza extraordinaria de la convocatoria, sin una justificación técnica ni documental debidamente sustentada, genera un precedente preocupante que pone en entredicho la seriedad y el rigor del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación”.

La asociación de universidades exigió “la revisión inmediata de la decisión y la suspensión de la convocatoria hasta tanto se esclarezcan los hechos y se garantice el respeto al debido proceso”.