Universidad de Panamá gradúa a 92 profesionales en Farmacia

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá organizó la graduación de la promoción 2025-2026, en la que 92 estudiantes culminaron exitosamente su formación académica.

Del total, 78 obtuvieron el título de licenciatura, tres el de técnico y 11 completaron estudios de maestría.

Al respecto, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, resaltó el papel de la Facultad de Farmacia en momentos clave para el país y la importancia de programas como la maestría en Farmacia Industrial, fundamentales para fortalecer el sector y proyectar a Panamá como un centro estratégico en esta área.

Los máximos honores académicos fueron otorgados a Anabel Ng Luo (primer puesto), Jenny Zhuo Guo (segundo puesto) y Belkis Zhiying Hou Li (tercer puesto), quienes destacaron por su excelencia académica.

En representación de los graduandos, Anabel Ng Luo ofreció un mensaje centrado en el papel integral del farmacéutico, desde la investigación hasta la dispensación, e instó a sus colegas a ejercer con ética, humildad y compasión.

La decana de la Facultad de Farmacia, Rosa Buitrago del Rosal, enfatizó que el ejercicio profesional debe estar guiado por valores sólidos. Señaló que el conocimiento sin principios debilita la profesión, mientras que la ética convierte al farmacéutico en un verdadero guardián de la vida. También destacó que la facultad obtuvo en 2024 una acreditación con un puntaje histórico de 96/100, vigente por seis años, lo que respalda la calidad de su formación académica.

Por su parte, el ministro de Salud encargado, Dr. Manuel Zambrano Chang, en su intervención, destacó que la Facultad de Farmacia, con casi 106 años de trayectoria, entrega al país profesionales con rigor científico, compromiso social y sentido ético.