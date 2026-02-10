Universidad de Panamá gradúa a 76 ingenieros y especialistas en tecnología

La Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación (FIEC) de la Universidad de Panamá celebró la graduación de 76 nuevos profesionales pertenecientes a la Promoción 2025. Los graduandos corresponden a las carreras de Gerencia de Comercio Electrónico, Informática Aplicada a la Enseñanza e Implementación de Tecnologías, Ingeniería en Electrónica y Comunicación, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Mecatrónica.

Durante el acto solemne, el decano de la FIEC, Javier Fernández, felicitó a los graduandos por culminar una etapa fundamental de su formación académica y los exhortó a ejercer sus profesiones con ética, compromiso y responsabilidad social, poniendo sus conocimientos al servicio del desarrollo nacional.

Como parte de la ceremonia, se reconoció el mérito académico de los estudiantes con los tres primeros puestos de honor: el primer lugar fue otorgado a Jaime L. Lower Martínez, de la licenciatura en Informática Aplicada a la Enseñanza e Implementación de Tecnologías; el segundo lugar correspondió a Ana G. Gómez Martínez, de la licenciatura en Gerencia de Comercio Electrónico; y el tercer lugar a Adriana M. Garcés Valencia, de la licenciatura en Ingeniería en Informática.En nombre de la promoción, el graduando Jaime L. Lower Martínez expresó que la obtención del título universitario no constituye un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa marcada por desafíos y oportunidades. “Lo aprendido en las aulas debe reflejarse ahora en nuestras acciones y en la forma en que aportamos a la sociedad”, afirmó.