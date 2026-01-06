Nacionales

Universidad de Panamá crea comisión para aplicar exámenes de abogacía

06 de enero de 2026

Mediante la resolución 001-2026, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá ordenó la creación de una comisión que será la encargada de organizar, elaborar y aplicar el examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía.

La comisión estará integrada por los profesores: Rigoberto González Montenegro (presidente), Miriam Amores (vicepresidenta), Carlos Bichet, Joel De León, Sara Zeballos, Armando Fuentes y Margareth Mosquera.

La resolución indica que el examen estará redactado “conforme a un temario previamente establecido y aprobado en conjunto con las demás universidades del país que cuentan con Facultad de Derecho y Ciencias Políticas”.

La nota, firmada por el decano de la Facultad, Hernando Franco, explica que la decisión se toma conforme a lo establecido en la Ley 500 del 24 de noviembre de 2025, que regula el ejercicio de la Abogacía en Panamá.

