Unión Europea abre convocatoria para las Maestrías Erasmus Mundus en Panamá

La Unión Europea ha abierto las convocatorias para estudios de Maestrías Erasmus Mundus, con plazo diciembre del 2025 o enero del 2026. Adicionalmente, también está abierta la convocatoria de Proyectos de Desarrollo de Capacidades, con cierre en febrero del 2026, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Departamento de Becas y Movilidad Estudiantil Internacional de la Cancillería detalló que el programa de Maestrías Erasmus Mundus ofrece becas a los estudiantes que obtengan los mejores resultados, que incluyen los costos de participación y contribuyen a los gastos de viaje, visado y subsistencia.

El catálogo de Maestrías está disponible en https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-catalogue_en.

Los proyectos Erasmus+ de Desarrollo de Habilidades en la Educación Superior (CBHE) y en la Formación Profesional (CBVET) promueven la cooperación internacional entre un mínimo de 3 organizaciones durante 2 o 3 años.

Con el propósito de informar sobre las convocatorias se realizará un webinario para universidades y centros de formación profesional, el miércoles 26 de noviembre a las 2:00 p.m., a través de la plataforma WEBEX: https://eeas.webex.com/meet/DELEGATIONPANAMA.