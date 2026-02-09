UNICEF expresa preocupación por denuncias de maltrato en albergue de Tocumen

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifestó su “profunda preocupación por el bienestar y la integridad de los niños, niñas y adolescentes afectados” tras las denuncias sobre posibles casos de maltrato, abuso y negligencia contra menores bajo protección del Estado en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Ante esta situación, UNICEF hizo un llamado a que “las instituciones competentes adopten con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el derecho al cuidado, la seguridad y el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin cuidado parental y bajo medidas de protección del Estado panameño”.

El organismo internacional instó a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial a actuar de manera coordinada para atender el caso. En ese sentido, señaló que es necesario que actúen “con celeridad, equidad, justicia y en armoniosa colaboración, para restaurar y preservar los derechos del niño”.

UNICEF reiteró que “los albergues no constituyen entornos idóneos para el desarrollo integral y la protección de la infancia”, por lo que consideró fundamental que Panamá continúe avanzando en el fortalecimiento de medidas alternativas de protección basadas en la familia.

Para ello, el organismo subrayó la importancia de asignar recursos suficientes a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) “para ampliar urgentemente a nivel nacional el programa de familias acogentes y para garantizar la financiación y el seguimiento adecuados de todas las medidas de protección de los niños, desde la prevención hasta la atención y la reunificación familiar”.

Finalmente, UNICEF indicó que “continuará apoyando a Panamá en la reforma del sistema de protección infantil”, un proceso que, aunque ha registrado avances significativos en los últimos años, “aún necesita recursos para garantizar entornos seguros, estables y afectivos para cada niño y niña con necesidad de protección especial”.