Unachi recibe B/.7.7 millones para cubrir tres quincenas pendientes, pero persiste el déficit financiero

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por B/.7,722,079.00 a favor de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) para hacer frente al pago de tres quincenas vencidas. La solicitud fue sustentada por el rector, Absel Navarro, quien explicó que cerca de 2,100 docentes y administrativos no han cobrado sus salarios desde hace casi dos meses.

El rector detalló que los fondos permitirán cubrir la segunda quincena de agosto y las dos de septiembre. Del total aprobado, B/.5.3 millones se destinarán al pago de docentes, B/.2.2 millones al personal administrativo y B/.51,199.00 a investigadores. “Este traslado solamente es para poder cancelar estas tres quincenas”, advirtió Navarro, al señalar que la institución aún carece de los recursos para cubrir los salarios de lo que resta del año.

Durante su comparecencia, Navarro reconoció que la crisis financiera es más profunda: la Unachi arrastra un déficit presupuestario desde 2025 y mantiene una deuda de B/.18.3 millones en cuotas obrero-patronales con la Caja de Seguro Social (CSS), además de obligaciones pendientes con el Siacap. Al respecto, el director de Planificación, Siomy Wong, aclaró que los B/.7.7 millones se utilizarán exclusivamente para la planilla atrasada y que, posteriormente, se tramitará un crédito adicional para honrar la deuda con la CSS mediante un arreglo de pago.

El traslado aprobado es de carácter interinstitucional y proviene de partidas presupuestarias del Ministerio de Educación, asignadas originalmente a la Universidad Tecnológica de Panamá, Pandeportes y la Universidad de las Américas. Como medidas de contención del gasto, las autoridades de la Unachi informaron que redujeron en un 40% los gastos de representación y sobresueldos, con un ahorro estimado de B/.350,000.00, y eliminaron nueve direcciones y subdirecciones, entre ellas la de Cafetería.