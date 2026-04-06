Una veintena de académicos busca dirigir centros regionales

El próximo 1 de julio se realizará la elección del nuevo rector, los decanos de 16 facultades (excepción Ingeniería, Psicología y Comunicación Social) y directores de nueve centros regionales (excepto Pmá. Este), de la Universidad de Panamá

Una veintena de profesores ha expresado su interés en dirigir los Centros Regionales Universitarios ubicados en el territorio nacional. Según datos del Organismo Electoral Universitario, actualizados hasta el 1 de abril de 2026, se cuenta con candidatos para las nueve unidades académicas que requieren renovación de autoridades. Por el momento, las entidades de educación superior de Azuero, Bocas del Toro, Coclé y Panamá Oeste cuentan con la mayor cantidad de postulaciones, con tres cada una. En tanto, en San Miguelito y Veraguas solo se ha presentado una nómina para director y subdirector. Los interesados pueden presentar sus documentos hasta las 4:00 p.m., del 13 de abril. Estos candidatos pasarán por un período de impugnaciones y las candidaturas en firme se darán a conocer el día del sorteo, el 6 de mayo de 2026.

Centro Regional

Los Santos

ml | En la unidad educativa de Los Santos, el actual director de este centro de estudios, el magíster Edwin Díaz, presentó su postulación para reelegirse en el cargo. Lo acompaña en la nómina “Unidos para Avanzar” Lelvis Sánchez, como subdirector. Ambos funcionarios aspiran a un tercer periodo en el cargo. Bajo la nómina “La Voz del Cambio”, el profesor de Economía Aquilino Broce aspira al cargo de director de esta sede educativa. La nómina la completa, como subdirector, el catedrático Juan Castillo.

Centro Regional de Coclé

ml | Dos nóminas aspiran a reemplazar al Dr. Fulgencio Álvarez en el cargo; se trata de Arístides Quijada (director) y Priscilla Vergara (subdirectora), quienes ya presentaron sus documentos. El profesor Ricaurte Tuñón tiene una cita agendada para su postulación.

Centro Regional de Darién

ml | El debate en las elecciones para directivos estará entre las nóminas “Vamos por el Cambio”, de Paul Córdoba (director) y César Rujano (subdirector), y el grupo “Consolidación Universitaria”, de José Góngora (director) y María Vásquez (subdirectora).

CRU de San Miguelito

ml | El Dr. Luis Acosta Betegón, actual director del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM) de la Universidad de Panamá, pretende repetir en el cargo. Su nómina, “Unidos por el Centro que todos Queremos”, la completa Edgardo Rodríguez para el cargo de subdirector.

CRU de Veraguas

ml | La profesora de Informática Giannina Núñez presentó sus documentos con el interés de reemplazar al actual director del centro, Mgtr. Pedro Samaniego. Su oferta la completa, como subdirectora, la docente Eva Rodríguez.

CRU de Panamá Oeste

ml | En la décima provincia, docentes, administrativos y estudiantes deberán escoger entre la reelección de su actual director, Antonio Oses, de la nómina “Experiencia al Servicio de Todos”. La dupla la integra María L. Pérez, al cargo de subdirectora. El grupo “Movimiento de Renovación Académica”, de los docentes Marcos Botacio (director) y Enrique Vásquez (subdirector), ya presentó sus documentos. Mientras tanto, la profesora Reyna Rodríguez tiene una cita agendada para su postulación.

Centro Regional de Bocas del Toro

ml | Otro que busca la reelección en el cargo de director es el magíster Rolando Mora, de la nómina “Experiencia que Transforma”. Lo acompaña en la subdirección Katty Torres. Los integrantes de la nómina “Visión Académica” también aspiran a liderar la sede bocatoreña, con Catalina Fonseca como directora y Julián Rodríguez como subdirector. Otros que ya presentaron su postulación son Elio Hernández (director) y Jerónimo Sheperd (subdirector), de la nómina “Gestión con Resultados”.

Centro Regional de Azuero