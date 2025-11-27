Nacionales

Una institución que va de la mano con nuestra educación

Una institución que va de la mano con nuestra educación
ML | Estudiantes beneficiados por el Concurso Nacional de Oratoria.
Una institución que va de la mano con nuestra educación
Cortesía | Reconocimientos a colaboradores de la institución.
Una institución que va de la mano con nuestra educación
Cortesía | Carlos Alfredo Godoy Othón.
Una institución que va de la mano con nuestra educación
Una institución que va de la mano con nuestra educación
Una institución que va de la mano con nuestra educación
Redacción
27 de noviembre de 2025
Créditos Educativos en busca de la excelencia profesional

ML | El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que aprobó un total 605 préstamos (Créditos Educativos), de enero a septiembre de este año, por un monto global de B/.26,231,184.57.

El mes de agosto se refleja como el de mayor cantidad de préstamos aprobados, un total de 147, que se traduce en un monto total de B/.6,169,662.05. En ese sentido, la cifra global de créditos pendientes por desembolsar es de B/.6,300, 300, una cantidad consolidada de vigentes y nuevos créditos.

Estos Préstamos Educativos son un apoyo económico que se ofrece a estudiantes panameños para realizar estudios a nivel superior en Panamá y el exterior del país. Estos préstamos incluyen gastos relacionados a la instrucción (matrícula, colegiatura, laboratorios, libros, equipos, materiales, entre otros) y de manutención (alimentación, hospedaje y transporte).

Devengan un interés anual del 3, 4 y 5% sobre saldo a capital, considerando la modalidad del crédito y el monto solicitado. El financiamiento tiene un plazo hasta de 30 años, tomando en consideración el monto total del crédito.

También la entidad ofrece créditos para financiar estudios de Primaria, PreMedia y Media, en un apoyo para los padres de familia, que no cuentan con recursos suficientes.

Programas del IFARHU que respaldan a la población

ML | El IFARHU planea seguir con las Becas por Puesto Distinguido (egresados de 9° grado con puntaje mínimo 4.0 a 5.0, egresados de educación media con puntaje mínimo de 4.0 a 5.0, egresados de licenciatura con puntaje mínimo de 2.0 a 3.0); Concurso Nacional de Becas; Concurso de Becas Internacionales para estudiantes distinguidos (según lo permita el presupuesto); Concurso de Becas para Servidores Públicos; Becas Socioeconómicas Nacionales; Becas Socioeconómicas Internacionales; Becas Socioeconómicas para estudiantes egresados de los Centros Estudiantiles de IFARHU; Becas Socioeconómicas para funcionarios de IFARHU; Apoyo Económico, dependiendo de la condición del solicitante: a estudiantes con discapacidad; para la Erradicación del Trabajo Infantil; para afectados por la intoxicación del Dietilenglicol; y otros.

¿Quién es Carlos Alfredo Godoy Othón?

ML | Carlos Alfredo Godoy Othón, fue designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, como director general del IFARHU, el 5 de mayo de 2025. Antes de su nombramiento, Godoy Othón se desempeñaba como secretario general de la Autoridad de Pasaportes de Panamá. Fue ratificado por el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados el 27 de mayo, asumiendo funciones desde el 28 de mayo. Godoy remplazó al que fuera director interino, Gabriel Cajiga, quien asumió el cargo tras la renuncia de Jaime Díaz en diciembre de 2024. Godoy fue subdirector de Planificación y director de Finanzas del IFARHU en el periodo entre el 2009 y 2014; ejerció como asesor Contable, Económico y Financiero del Ministerio de Obras Públicas; fungió como jefe de Finanzas en la Policlínica Dr. Joaquín Vallarino y como planificador en el Ministerio de Economía. Posee títulos de Licenciaturas en Economía, Contabilidad y Administración, también cuenta con cinco maestrías, entre otros títulos de postgrado y especializaciones.

Tags:
Ifarhu
|
educación
|
becas del Ifarhu
|
director del Ifarhu
|