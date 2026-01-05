Un hombre es detenido en Bocas del Toro por tentativa de homicidio

Unidades policiales lograron la aprehensión de una persona de 18 años, por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio, en la comunidad del sector comarcal Naso Tjër Di, provincia de Bocas del Toro, informaron desde la Policía Nacional.

Según los primeros informes, este ciudadano está presuntamente vinculado a un hecho en el que un hombre de 43 años resultó con lesiones producidas por arma blanca. Tras su aprehensión, el individuo fue trasladado a la Sala de Atención Ciudadana de la Estación Policial de Changuinola, para los trámites correspondientes ante el Ministerio Público.

La Policía Nacional mantiene sus operaciones de seguridad comunitaria y continúa brindando respuesta oportuna ante hechos que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas.