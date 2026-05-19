Un detenido y un arma incautada en investigación por muerte de fiscal del MP

Las autoridades confirmaron la aprehensión de un sospechoso y el decomiso de un arma de fuego presuntamente vinculada a la muerte de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Patricia Ossa.

La Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional confirmaron el fallecimiento de la funcionaria del Ministerio Público en la noche de ayer, lunes 18 de mayo, en un hecho registrado en Pueblo Nuevo.

El caso, que se mantiene bajo investigación, apunta preliminarmente a un hecho de violencia doméstica, informaron las autoridades.

De acuerdo con las primeras investigaciones, este hecho corresponde presuntamente a un caso de violencia doméstica y, hasta el momento, no guarda relación con estructuras de crimen organizado ni con actividades asociadas a delincuencia organizada, resaltaron en un comunicado.