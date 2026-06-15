$!Un caos financiero: ¿Dónde fue a parar el dinero de la UNACHI?

Sobresueldos de hasta 12 mil dólares, nombramientos con salarios “injustificables”, una asociación que cobraba el 10% de los ingresos generados por programas académicos y una ejecución de gastos que superó en 19 millones de dólares el presupuesto asignado, forman parte de los cuestionamientos planteados por aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), quienes exigen explicaciones sobre el manejo de los recursos de la institución. La aspirante a rectora Edith Rivera responsabilizó a la gestión anterior por la situación económica que enfrenta la universidad. “Entendemos la mala administración que hizo la rectora y su equipo de trabajo. Ellos crearon este caos financiero que tenemos”, sostuvo.

La docente aseguró además que, “la rectora, de manera unilateral y total manejaba el presupuesto”, y señaló que dentro de la institución se realizaron “nombramientos con salarios injustificables”.

A los cuestionamientos sobre salarios se suman las dudas en torno a la Asociación de Interés Público (AIP), entidad que captó fondos provenientes de donaciones privadas y mecanismos de autogestión, entre ellos maestrías, posgrados y otros programas académicos, por los cuales se cobraba una comisión. El dirigente Justine Williams recordó que desde su creación advirtió posibles irregularidades. “En la UNACHI se obliga a pagar el 10% de todo lo que ingresaba e hicimos la observación de que si ya teníamos cuentas en los bancos estatales por qué obligarnos a pagarle a una fundación?”.