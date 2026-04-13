Ulloa pide combatir la pobreza infantil

ML | El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, advirtió ayer que la corrupción en el país “roba el pan del pobre y le roba el futuro al país, especialmente a nuestra niñez”.

Durante su mensaje en la Cita Eucarística 2026, celebrada en el Parque Omar de la ciudad de Panamá, el líder de la Iglesia Católica en Panamá hizo énfasis sobre la situación de pobreza y pobreza extrema en la que viven más 482 mil niños y niñas a nivel nacional, según estudios del Banco Mundial, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Ministerio de Desarrollo Social.

“Panamá no puede llamarse desarr desarrollado si su niñez sufre hambre, enfermedades prevenibles o abandono”, dijo.