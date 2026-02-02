Ulloa pide celebrar el Carnaval con respeto

ML | El monseñor José Domingo Ulloa hizo un llamado a los panameños para que celebren el Carnaval con responsabilidad y respeto.

“Nos acercamos al tiempo de Carnaval, que por tradición es un espacio de alegría, encuentro y creatividad. Nuestro pueblo panameño es profundamente creativo y esa creatividad tiene la capacidad de elevar el tono de nuestras letras, de transmitir valores, con una picardía sana, una crítica constructiva y un humor inteligente sin caer en la vulgaridad, chabacanería y la ofensa”, expresó Ulloa.

Ulloa agregó que, “cuando la diversión pierde su sentido y traspasa los límites de la ética y del respeto a la dignidad de la persona, deja de ser verdaderamente un espacio de alegría y diversión”.