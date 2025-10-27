Ulloa llama a trabajar por un mejor país

ML | El monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado a trabajar juntos y con humildad en la transformación de un mejor Panamá. Nuestro país no puede seguir cargando con la resignación de que “esto no lo cambia nadie”, expresó.

Destacó que, “Panamá necesita personas que no se crean perfectas, pero que estén dispuestas a mejorar; que no busquen brillar, sino servir”. “Hoy, Panamá está llamado a no conformarse con lo superficial, sino a dejarse transformar por la mirada de Dios. Solo así podremos salir del templo —como el publicano— llenos de paz y con la fuerza de construir un país nuevo, donde el amor y la justicia sean la verdadera medida de nuestra vida en común”, dijo Monseñor.