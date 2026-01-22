UDELAS aprueba un 40% de descuento en la matrícula del primer semestre de 2026

La política de equiparación del costo de la matrícula con el resto de las universidades públicas del país se mantendrá durante el año 2026 mediante un descuento del 40%, informó la rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros Barrios.

La máxima autoridad universitaria detalló que cerca de 13 mil estudiantes de pregrado y grado se beneficiarán con esta reducción, aplicable al primer y segundo semestre, así como al periodo de verano de 2026.

Terreros Barrios explicó que la medida fue ratificada de manera unánime por el Consejo Administrativo, el cual avaló un esquema de descuentos progresivos que contempla una reducción anual adicional del 20%.

Manifestó que, para el año académico 2027, el descuento ascenderá al 60% con proyección a incrementarse en los años siguientes, en beneficio del acceso y la permanencia en la educación superior.

Cabe destacar que la rebaja no aplica a programas de posgrado, maestrías, doctorados, diplomados ni otros cursos libres que ofrece la universidad como parte de sus políticas de autogestión.