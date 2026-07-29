Ubican a presunto vinculado a tentativa de homicidio en Las Cumbres

Mediante la operación “Corte”, autoridades lograron ubicar a una persona presuntamente vinculada a un hecho de tentativa de homicidio doloso registrado en el corregimiento de Las Cumbres.

Las diligencias de allanamiento fueron desarrolladas por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso.

El suceso ocurrió en la vía principal de Lucha Franco, en Las Cumbres, donde un sujeto, utilizando un arma blanca, habría herido en distintas partes de su anatomía a un adolescente de 16 años.

La persona ubicada quedó a disposición de las autoridades competentes para los trámites judiciales correspondientes.