Tribunal de Apelaciones Marítimas elige nueva junta directiva para el periodo 2026

En sesión plenaria realizada el 3 de febrero, los magistrados del Tribunal de Apelaciones Marítimas eligieron a su nueva junta directiva para el periodo correspondiente, conformada por el magistrado Víctor H. Chacón como presidente; la magistrada María Delgado como vicepresidenta; y la magistrada Anayansi Caballero como vocal.

Conforme al reporte oficial, la designación se efectuó en cumplimiento del marco legal vigente.

El Código Judicial panameño, en su artículo 129, numeral 4, establece que: cada Tribunal Superior debe contar con un presidente y un vicepresidente, cargos que se ejercen por un periodo de un año.

La renovación de la directiva se enmarca en las funciones regulares del Tribunal de Apelaciones Marítimas, una instancia clave dentro de la jurisdicción especializada que atiende controversias derivadas de actividades marítimas.