Tres potabilizadoras fuera de operaciones por incidente eléctrico

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que las plantas potabilizadoras Federico Guardia Conte (en Chilibre), Sabanitas y Gatún se encuentran fuera de operaciones debido a un evento eléctrico externo.

“El suministro de agua potable será irregular en la Ciudad de Panamá y San Miguelito; nos mantenemos en comunicación con los proveedores de energía para restablecer las operaciones”, informó la entidad estatal.

Sobre el tema, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó a la ciudadanía que se registró una incidencia en una de las líneas de 115 kilovoltios que transmite energía hacia la provincia de Colón y otros sectores de la ciudad capital.

Tras detectarse el evento, personal técnico y especializado de ETESA se trasladó al área para realizar las inspecciones correspondientes y ejecutar las labores necesarias para el restablecimiento del servicio eléctrico.

No obstante, las condiciones climatológicas adversas registradas en distintos puntos de la zona afectada han retrasado parcialmente los trabajos de recuperación del sistema, debido a que las fuertes lluvias y tormentas eléctricas representan riesgos para las cuadrillas que permanecen laborando en el campo.

Entre las áreas afectadas se encuentran sectores de Colón, Chilibre, Calzada Larga, la potabilizadora de Chilibre, el Centro Bancario, La Locería, El Marañón, la Justo Arosemena y San Francisco.