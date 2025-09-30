Trasladan pacientes de neurocirugía del Complejo Hospitalario a Ciudad de la Salud

Pacientes hospitalizados del Servicio de Neurocirugía del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid son trasladados a la Ciudad de la Salud, para recibir atención en modernas instalaciones dotadas de equipos con tecnología de última generación, informaron de la Caja de Seguro Social (CSS).

El traslado de los 20 pacientes inició ayer, lunes 29 de septiembre, en ambulancias dotadas de los equipos y el personal necesario para garantizar su seguridad.

El director ejecutivo nacional de Prestaciones en Salud, Dr. Marcos Young, informó que “estos pacientes son ubicados en el cuarto piso del Hospital Quirúrgico de la Ciudad de la Salud, en donde ya fueron habilitadas 28 camas”.

“Además, se tienen listas otras cinco camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los pacientes trasladados presentan patologías vasculares, tumores, o están a la espera de cirugías complejas de columna y craneotomías”, explicó.

“En el Complejo Hospitalario se mantendrá la atención de los pacientes críticos que presentan traumas y no pueden ser trasladados”, añadió el Dr. Young.

El galeno recordó que a finales de junio pasado se trasladó la Consulta Externa de Neurocirugía desde el Complejo hacia el primer piso del edificio color verde de la Ciudad de la Salud, en donde los pacientes reciben una atención de mejor calidad.