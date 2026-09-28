Transportistas del interior anuncian concentración en la Presidencia este jueves

Transportistas de diferentes provincias preparan una concentración para este próximo jueves 1 de octubre en los predios de la Presidencia de la República, con el objetivo primordial de solicitar al Gobierno la reapertura del diálogo sobre el subsidio al combustible, así lo han informado los sindicatos en varias cuentas de redes sociales.

Destacan que la decisión de llevar a cabo esta movilización nacional surge tras una reunión clave realizada en Chitré, provincia de Herrera, donde los representantes del sector analizaron de manera exhaustiva el fuerte impacto que mantiene el alto costo del combustible sobre la operatividad diaria del transporte público.

De acuerdo con las declaraciones del sector transportista, el actual mecanismo de apoyo gubernamental resulta insuficiente frente al sostenido incremento de sus gastos operativos, una situación que advierten podría poner en riesgo la continuidad del servicio en diversas rutas del interior del país.

Ante este panorama, el gremio solicitará formalmente a las autoridades la reinstalación de una mesa de trabajo conjunta, orientada a buscar alternativas viables que permitan mantener la operación del transporte público sin necesidad de trasladar mayores costos económicos a los usuarios.

La convocatoria cuenta con el respaldo y la representación de delegaciones procedentes de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Darién y Panamá, consolidando un frente unido ante las demandas del sector.