$!Trabajos de MECO afectan a residentes de San Francisco

Residentes del área del corregimiento de San Francisco se han visto afectados por las obras de ampliación de la línea de acueducto, las cuales han causado molestias y caos a la hora de transitar; además del polvorín que se crea y el ruido que enfrentan por el equipo pesado, así lo revelaron.

Según los informantes, estas construcciones se localizan en las calles de Punta Chiriquí y Punta Colón, obras lideradas por Constructora MECO.

Las personas destacan que no solo se ven afectados en su vida cotidiana, también laboral. Ron Salguera, quien reside en uno de los PH cercanos a la construcción, mencionó: “Es terrible a cualquier hora del día, los Uber o taxis ya no quieren recogernos por el tranque y a veces se nos va el agua y la luz”.

En tanto, la propietaria del local Coffesito, Jennifer Betancur, es otra de las perjudicadas debido a que su puesto queda frente al lugar de las obras. Betancur expresó, “los clientes ya no frecuentan como antes, el polvo, la bulla, el tráfico, es súper incómodo; no solo en la parte del aseo, sino de forma auditiva; no solo afecta mi establecimiento sino todos los que están aquí”.

Al cierre de esta nota, la constructora MECO no dio respuestas sobre este tema.