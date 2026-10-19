Trabajadoras sociales del MIDES atienden a más de mil familias afectadas por el sismo en Herrera

Más de mil familias afectadas por el sismo en la provincia de Herrera han recibido artículos de primera necesidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), cuyos equipos de trabajadoras sociales recorren las comunidades para identificar las necesidades más urgentes.

La institución informó que las jornadas se desarrollan desde el viernes, con visitas casa por casa en los distritos de Los Pozos, Pesé, Ocú y Las Minas, donde se evalúan las condiciones de las viviendas y se recopila información sobre las necesidades de los residentes.

La coordinación se realiza desde el Hogar María Auxiliadora de Chitré, donde 12 trabajadoras sociales voluntarias organizan los datos recopilados en campo para identificar y priorizar los casos que requieren atención inmediata.

Entre los insumos entregados figuran agua, alimentos secos, ropa, leche de fórmula y otros artículos básicos. También se han distribuido catres y casas de campaña, de acuerdo con las necesidades de cada hogar.

Además de la asistencia material, el equipo ha brindado más de 50 intervenciones psicológicas a personas que presentan estrés y ansiedad ante las réplicas.

Los informes de las visitas se remiten al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), donde se consolida la información para coordinar la respuesta entre las instituciones y agilizar la asistencia a las familias damnificadas.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, destacó la labor de las trabajadoras sociales en la identificación de las necesidades de las comunidades y en la entrega de ayuda a los hogares que requieren atención prioritaria.

A nivel nacional, las trabajadoras sociales del MIDES han visitado a 5,692 personas y brindado 4,131 atenciones de trabajo social para identificar necesidades, ofrecer contención emocional y dar seguimiento a situaciones de vulnerabilidad.