Tenga cuidado con las enfermedades y accidentes durante los Carnavales

De acuerdo con las Autoridades del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) los accidentes de tránsito más comunes en carnavales incluyen colisiones, atropellos, vuelcos y salidas de la vía, muchos de ellos ocasionados por el exceso de velocidad.Ante la situación, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, anunció que 'un aproximado de 18,784 unidades integrarán el operativo de seguridad que pondrá en marcha la entidad para garantizar la seguridad durante los carnavales 2026, con vigilancia en puntos estratégicos dentro y fuera de las áreas donde se realizarán las diversas actividades a nivel nacional'.