Temperaturas extremas elevan el riesgo de complicaciones por deshidratación, alerta el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que, ante el incremento de las temperaturas y de la sensación térmica, que en el Pacífico puede superar los 40 °C, las afecciones más frecuentes atendidas en los servicios de urgencias del país no son los golpes de calor, sino los casos de agotamiento por calor, calambres por calor y deshidratación.

El coordinador de Emergencias del Minsa, Vicente Oliver Paredes, explicó que “cuando se habla de altas temperaturas, por lo general se piensa en el golpe de calor. Si bien esta condición existe, no es la que más se presenta en Panamá”.

El funcionario indicó que las altas temperaturas pueden causar distintos grados de deshidratación, lo que a su vez puede provocar agotamiento, fatiga y cefalea o dolor de cabeza. En ese sentido, insistió que “lo más importante es la prevención. No hay que esperar a tener sed o sentirse agotado para tomar agua. Si usted sabe que va a estar expuesto a las altas temperaturas que vivimos actualmente, debe hidratarse antes, durante y después de la exposición al calor”.

Paredes también advirtió que la deshidratación puede agravar problemas de salud preexistentes. Explicó que las personas con hipertensión arterial pueden experimentar un aumento de la presión arterial, mientras que quienes padecen enfermedades cardíacas tienen un mayor riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca.

Además, señaló que los niños y los adultos mayores son los grupos más vulnerables. “Les recomendamos hidratarse de acuerdo con la actividad que realicen al aire libre, tomando agua y electrolitos”, indicó.

Como medidas preventivas, el Minsa recomendó consumir suficiente agua antes, durante y después de la exposición al calor, utilizar protector solar, vestir ropa ligera y prestar especial atención a la hidratación de los niños, los adultos.