Teletón 20-30 entrega proyecto meta con nuevo Banco de Leche Materna en Chiriquí

El Club Activo 20-30 inauguró en Chiriquí el Banco de Leche Materna del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, proyecto meta de la Teletón 2023, que también beneficiará al Hospital Irma Lourdes Tzanetatos en la ciudad capital. La iniciativa busca fortalecer la red nacional de lactancia y garantizar la nutrición adecuada de recién nacidos en situación crítica, especialmente prematuros y de bajo peso.

El presidente de la Teletón 20-30 2023, Juan Carlos Díaz, señaló que este proyecto asegura una alimentación segura y adaptada a las necesidades de los bebés cuando no pueden ser amamantados directamente por sus madres. Además, promueve la donación de leche materna para ayudar a otros infantes y contribuye a reducir la mortalidad y morbilidad neonatal.

En Panamá nacen alrededor de 7,000 niños al año y cerca del 10% son prematuros, lo que refuerza la importancia de este tipo de bancos de leche para mejorar la salud infantil. El presidente del Club Activo 20-30, Danilo Pinto Muñoz, recordó que la organización ha impulsado más de 40 proyectos meta en sus 70 años de existencia, mientras que Carlos Tarragó, presidente de la Teletón 2025, destacó que la misión es ampliar el alcance de estas obras a todo el país con el apoyo de la empresa privada y la población.

El Club Activo 20-30, conformado por jóvenes entre 20 y 39 años, organiza anualmente la Teletón, uno de los eventos de recaudación más importantes del país, que a lo largo de su historia ha impulsado proyectos en beneficio de la niñez panameña y de instituciones como Fanlyc, Funproi y Nutre Hogar.