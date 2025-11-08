Tala de árbol provocó falla en línea de transmisión eléctrica

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó que la tala de un árbol en el sector de La Unión de Chilibre, provocó que este cayera sobre la red eléctrica, afectando los conductores y generando la suspensión temporal del servicio.

ETESA exhortó a la población a evitar la tala no autorizada de árboles en áreas cercanas a las líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, ya que esta práctica representa un grave riesgo para la seguridad de las personas y puede ocasionar interrupciones en el suministro eléctrico a nivel nacional.

En un comunicado explicaron que a las 10:32 a.m. se registró la apertura automática de la línea 115-4A y, tres segundos después, de la línea 115-3A, lo que ocasionó la falta de suministro eléctrico en Colón y parte de Chilibre. De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad establecidos y, a las 11:53 a.m., se declaró código blanco, restableciendo el servicio en su totalidad.

ETESA reiteró la importancia de evitar la tala no autorizada y recuerda que cualquier poda o intervención de árboles cercanos a las líneas eléctricas debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, los cuales garantizan la seguridad de las personas y la protección del Sistema Interconectado Nacional.