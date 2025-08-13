Suspensión del retiro especial de magistrados fue “un adorno cosmético”, contralor Flores

El contralor general de la República, Anel Flores, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender el retiro especial para sus magistrados, calificando la medida como “un adorno cosmético” que no resuelve el problema de fondo.

Flores señaló en el noticiero de Telemetro que, aunque los nueve magistrados principales se excluyeron del beneficio, este se mantiene para otros magistrados cuya cantidad y monto de pago no han sido revelados. “No hay ninguna corrida financiera para saber de qué estamos hablando en dinero”, dijo, al tiempo que recordó que los fondos provienen del presupuesto nacional, “donde todos los panameños aportamos nuestros impuestos”.

El contralor anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la medida y, además, una demanda de impedimento para que los propios magistrados de la CSJ no sean quienes resuelvan el caso. “No son ellos los que van a decidir ellos mismos qué hacer... Esto es un abuso contra el pueblo panameño”, enfatizó.

Flores también habló sobre la necesidad de crear una sala constitucional en la Corte para evitar conflictos de interés en decisiones que involucren a sus propios miembros. Asimismo, cuestionó que los acuerdos sobre el retiro especial “datan de más de un año” y se mantuvieron en reserva hasta su reciente revelación. “Lo tenían callado, lo tenían, así como en la noche y entró por la ventana e hicieron esto”.

El contralor advirtió que, de ser necesario, impulsará todas las acciones legales pertinentes para frenar lo que considera un acto ilegal, recordando que cualquier jubilación especial debe ser legislada por la Asamblea Nacional. “Si me extralimito en mis funciones para defender los dineros de los panameños, aquí estoy... esto no se puede permitir”, afirmó.

Por el momento, la Contraloría ha anunciado dos demandas, pero Flores advirtió que presentará “las que hagan falta”.